No seu habitat livre e de luz. projeta-se íntegra e sublime,
cresce no chão sólido e fértil, de onde fluem os nutrientes,
brilha pelo esplendor da copa, que se abre ao céu e ao sol,
fortalece-se nas intempéries, que a tornam firme e nobre,
integra-se à rica diversidade, que a envolve e condiciona,
conecta-se às coisas simples e gentis, que a complementam:
as pedras silenciosas, que reforçam as raízes; a fonte borbulhante, que a mantém verdejante; o ar suave e sibilante, que a embala e afaga; as chuvas frequentes, que a regam e revigoram; os cipós dependurados, que a deixam divertida; os musgos nas cascas, que amaciam o tronco; os pássaros e insetos, que distribuem as sementes!

De seu dom e saber naturais, faz-se o sabor dos frutos e
molda-se a arte das flores, néctar e poesia da Criação,
e seu mais belo verso poético é ser parte da graça da Vida!

