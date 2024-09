Irmão Lauro: Boneco de Neve

Uma criança brinca distraída, feliz, confortável, com seu boneco de neve!

O brinquedo é toda a sua realidade!

Mas, vem o Sol e, imaginem, o boneco se desfaz!

A criança chora, e não há nada que possa fazer!

Assim sofrem as pessoas apegadas ao próprio corpo, que é impermanente, frágil, ilusório!

O corpo merece todo o nosso cuidado para que com ele, com suas energias saudáveis, possamos amar e fazer todo o bem possível!

Conhece a harmonia quem interioriza sua força vital e consciência no Sol interno espiritual!

A Luz de Deus purifica de todas as ilusões e revela o Céu aqui na Terra!

Edição n.º 1430.