“A vida do outro, a casa do outro,
o coração do outro… são templos sagrados que se pede licença para entrar!
Licença concedida depois de instalada a
confiança, o carinho, a verdade…
Sem essas preciosas chaves, qualquer
intromissão é forçada, é indelicada.
Solo sagrado se pisa descalço, com
humildade, com reverência…!”
Gi Sladnicki
E sobre sermos amorosos, amorosas…!
É sobre Respeito!
É sobre Cuidado!
É sobre Paz!
É sobre trazer o Céu para a Terra e levar
a Terra para o Céu!

Edição n.º 1498.