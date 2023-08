Irmão Lauro: Feliz a Consciência que sabe!

Confira as palavras sagradas do Irmão Lauro dessa semana.

Sabe com segurança que é Luz!

Sabe com segurança que é Amor!

Sabe que a Luz e o Amor a tornam

sagrada, una, infinita, energia divina!

Sabe que o corpo, a mente, o coração

se sublimam sendo Luz, sendo Amor!

Sabe na alegria que é parte do Todo,

e o Todo é Luz, é Amor!

Sabe que sua essência é espiritualidade,

e espiritualidade é Luz, é Amor!

Sabe que um dia o corpo se desfaz,

mas permanecem perfeitos a Luz, o Amor!

Sabe que na Luz e no Amor tudo se purifica:

medos, ódios, vinganças, tristezas, carências…!

Sabe que não existe nada a perdoar nem a se perdoar,

tudo pode ser compreendido na Luz, no Amor!

Sabe que atos grandiosos e atos simples possuem,

na Luz e no Amor, a mesma nobreza!

Sabe que, em qualquer circunstância humana,

sempre brilham a Luz e o Amor de Deus!

E sabe que não existe nenhuma possibilidade

de se apagarem a Luz e o Amor de Deus!

Sabe que na Luz e no Amor de Deus

a vida se torna a própria beleza, a mais bela oração!

Feliz a Consciência que sabe

que está aqui para ser Luz, ser Amor!

Feliz a Consciência que sabe!

Edição n.º 1375