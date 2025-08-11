Os raios do amor são leves!
A alegria, a paz jamais cansam…
O desapego, a liberdade jamais cansam.
A gratidão, o respeito jamais cansam…
A ternura, a bondade jamais cansam…
A doçura, a gentileza jamais cansam…
A mansidão, serenidade jamais cansam.
A humildade, a simplicidade jamais cansam…
Tantas coisas que não cansam!
São levíssimos os frutos do amor!

*Irmão Marista que deixa sua marca sempre entre nós.

Edição n.º 1477.