Coração sem asas se enche de pedras que ferem:

ódio, vingança, inveja, medos, julgamentos,

vaidade, ambição, mau uso de poder…

Pessoas sem asas jogam pedras que machucam!

É muita dor não ter asas!

É muito sofrimento não ter asas!

Ah, mas há as pedras preciosas!

Pessoas com asas! Pessoas felizes!

São sempre pedras preciosas as pessoas que amam!

São sempre preciosas as pedras lançadas com amor!

Haicai

Ignora o pássaro

que dois olhos desalados

cobiçam o voo.

