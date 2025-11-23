Em tempos desérticos e sombrios, trazer ao coração belezas simples, expressá-las em palavras e ações…

As belezas perenes nascem da Luz, brilham no amor, são sinal de Deus, decoram nossos espaços e sentidos…

Que seja a beleza nossa identidade, que seja o amor nossa razão de ser, partilhemos a primavera interior…

Lauro Daros

Edição n.º 1490.