Tua vida há de ser favorável à Vida, partilhar beleza entre os espinhos, cultivar encanto entre as pedras, lançar sonhos aos crepúsculos…

Solicita a vida tuas razões e sentimentos, precisa da beleza de tuas palavras e gestos, clama pelo encanto de tua arte e criação, os sonhos dependem de tua semeadura …

Seguirás, um dia… com o vento, irás… e porque fizeste da beleza contínua presença, e do encanto tua imagem entre os seres, teus sonhos despertam primaveras sem fim…

Edição n.º 1491.