Talvez, ainda esteja em meio a tormentas e aflições!
Nem sempre é fácil se deixar embelezar; às vezes, você se cansa; às vezes, chora;

às vezes, sente o peso do julgamento e da maldade das pessoas… e, às vezes, talvez, sinta culpa e remorsos, solidão, medo….

Nessas horas, o melhor que pode acontecer é uma boa companhia, e com alguém ao lado, olhar para as estrelas, tratar-se com gentileza, deixar que alguém cuide de você!

Talvez, o que você procura esteja somente no seu íntimo!
Acesse a sua essência, contemple a sua Luz, abrace Deus e aconchegue-se em seu coração, em silêncio, Deus não precisa de palavras.

Ele apenas deseja que você acolha todo o seu amor e que você se ame, se ame, se ame…!
Deus está sempre com você, não somente quando você merece.

Ele está mais perto de você justamente quando você acha que menos merece!
Experimente a intimidade de Deus, a doçura, a alegria, a paz da sua presença!

Pela sua história de dores, de mágoas, de carências… você, talvez, sinta grandes dificuldades de amar Deus, e também de se amar, mas Ele é conforto, é compaixão, é liberdade…
Deus ama amar!
Sua única e sublime ocupação é AMAR, AMAR, AMAR!!!

Edição n.º 1488.