Isidório Duppa: Achei o Monza

Quem non léu as coluna passada, non sabendo o que iéu anda fazendo, mais iéu indo contar, iéu ponhando Monza na estrada pra tirar as féria com viagem, se achegando em BC, iéu dexô Monza parado numa rua que nem sabendo dereito qual proquê aqui as rua são tudo por númbro e nem se alembrando se fondo o 1256 ou a 2678!!! E agora comé que iéu indo voltar pro Monza se nem sabendo onde que dexando? Iéu ainda tentando, acho que caminhando uns 15 quilometro, mas as rua sendo tudo igual, cheio de prédio de um lado e do outro, gente se espremendo nas calçada que mais parecendo final da missa das 10. Pior que nem podendo pedir informaçón proque neste inferno só se falando em argentino. Desgracéra Mésmo!!!! Iéu se assentô na mesa dum bar pra descansar um poco e ficar pensando no que fazer e daí já se achegando um garçón e preguntando que iéu vai querer, iéu respondeu: Vai querer achar meu Monza que estando perdido numa das rua. Garçón enton dizendo que iésto acontecendo bastante, pessoal enchendo a cara nos boteco e se esquecendo de onde dexando os carro e que o melhor mesmo é fazer denunça na poliça que robaron o carro e poliça encontrando!!!! Mais que boa idéia!!! Boa Idéia!!! de ton agradecido pela informaçón iéu pediu uma 51!! Que custa gastar um dois real numa dose de pinga!!! Tomô a 51 e quando foi pagar!! Desgracéra Mésmo!! 35 real + 10% e gorjeta que pinga cabo saindo cinquenton!!! Bem, mais pelo menos vai encontrar o Monza!!! Na isquina tinha viatura da poliça e lá foi iéu fazer denunça de roubo!! Falô com os guarda dizendo que robaro meu monza!! Poliça perguntando a descriçón do altomóve, iéu enton falando que sendo um Monza verde Músico, ano 84, a gasolina, segundo dono, 80 mil rodado, com direçón hidrólica, roda de maguenésio, pneu meia vida, com ar circulante quando de janela aberta, toca fita da marca nissei, dois vidro elétrico os outro nem abre. Guarda preguntando se documento estando em dia, iéu falando que ipva estando em dia proque fazendo 15 ano que não percizando pagar mais. Enton Guarda falando que iéle compra!!! Desgracéra Mésmo!!! Enton iéu falando: Quer dar uma olhadinha na máquina?? Guarda se interessando: Enton iéu falando: Então ache!!! Guarda falô no radinho que percurando Monza 84, verde Músico! e contô as decriçón pra central dos guarda!! Veio mais 5 proposta de compra!! Non dando nem 2 minuto já vindo informaçón que Monza estando parado na 346 com a 753. Iéu entrô na viatura e saiemo buzinando pelas rua, quando se acheguemo tava lá Monza parado, Graças a Deus encontrando Monza, agora podendo sumir deste inferno!!! Guarda zoiô, zoiô e dizendo que pagando 5 mil pelo Monza, enton iéu dizendo que desistindo da venda, Guarda deu pulando de réiva!!! Iéu entrô o Monza e arrancô, mais non deu 20 metro guarda mandô parar e fazer bafômetro!!! Desgracéra Mésmo!! Proque iéu foi tomar aquela 51, esta sim não foi um boa idéia!!!!

Edição n.º 1455.