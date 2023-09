Isidório Duppa: Alta dos preços

Desgracéra Mésmo!!! Tudo subindo, tudo aumentando de preço e pior de tudo que os ganho continuon os mesmo!!! E o que non sobe de preço diminui de tamanho!!! Onde que imo parar deste jeito, daqui poco nóis vai tar pagando pra trabaiar!!!! Ieu féis iesta reclamaçón no Armazém do Iskapinski despois que teve reajuste na cachaça!! Nóis pagava 50 centavo no copo de pinga e agora Iskapinski passando pra 1 Real, dizendo que se subindo gasolina o álcool sobe também!! Non teve jeito de convencer Iskapinski que iésto sendo aumento abusivo, donde já se viu dobrar o preço da pinga, deste jeito tudo nóis vai diminuir o consumo!!! Na pinga ainda que a gente dando um jeito de beber a mesma quantidade de copo pelo preço antigo, é só mandar servir meia pinga e tomar a mesma quantidade de copo que paga mesma coisa. Mas veja só, iéu pediu um sonho de valsa que ainda continuando mesmo preço e non sendo que quando abrindo embalage diminuiron o tamanho só pra cobrar mesma coisa, aquilo que antes sendo um doce bunito, bem recheado, quase 1 centimetro de chocolate, tamanho que quase dando mon intera, agora mais parecendo um ovo de cadorna com uma casquinha de chocolate transparente e recheio de farinha!!! Iéu viu que o quilo de café das oito, também non subindo de preço, enton Iskapinski pesando 700 grama e vendendo pelo preço do quilo, ah iéu feis reclamaçón, onde já se viu 1 quilo ter só 700 grama, enton Iskapinski explicando que for pesar quando estiver passando com agua fervendo dando certinho um quilo, o que iéle vendendo sendo quilo de café e non de pó de café!!! Ah iéu fica injuriado!!! Deste jeito nóis tudo vamo ter que subir os preço os produto da roça pra poder acompanhar os aumento e daí como que fica as pessoa da cidade que ganhando salário que non subindo?? Será que iéu vai ter que vender 10 ovo como se fondo uma dúzia? Será que iéu vai ter que vender uma arroba de 12 quilo de carne de porco? Mas se sendo por sobrevivênça non tem outro jeito. Foi pra casa pra carniar um porco pras despesa: Desgracéra Mésmo!! Non sendo que os Porco também diminuiron de tamanho e agora ton tudo do tamanho de Leiton??? Sentei na Butchoska!!!!

Edição n.º 1379