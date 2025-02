Isidório Duppa: Chegando em BC

Iéu já estando quase que tréis hora na estrada com meu Monza, em direçón a Santa Catarina. Como tudo mundo sabendo, ieu estando viajando de férias e primero distino sendo aquele da musca das parada: Nóis vai desce pra BC”, e agora passando, por uma cidade que tendo nome de Dupla sertaneja: João e Vile!! Bem, ieu nunca iscuitando as musca desta dupla, mais devendo ser famosa proque placa dizendo que sendo a Cidade das Flores, iéu nem parando proque non se achegando de dia claro no distino. Passei por uma outra cidade que me lembrando os tempo de criança quando indo nos baile escundido e minha mãenzinha vinha me buscar com chicote na mon e ton furiosa!!! Uma véis iéu falando pro porteiro do baile se minha mãe se achegar ieu pagando uma Brahma pra iéle se non deixar entrar. Enton, quando Mamãe chegou um Porteiro falou pro Outro: Bara a véia!!! Bara a véia!!! Custando umas Brahma da Antártica, mas non perdendo nenhuma Sokóua!!! E lá foi ieu, pisando fundo no acelerador pensando que se achegando em duas hora e de repente: Desgracéra Mésmo!!! Parando tudo!!! Vosséis non acrediton!!! De volta só primera e segunda no Monza. Além da demora de dirigir, iéu tendo que parar no acostamento pra Monza esfriar!!!! Os inferno!!! Ieu fiquei pensando: Mais que sucesso que tando fazendo a Musca do Nóis Vai desce pra BC, que tendo tanta gente indo??? mais 3 hora, pra passar o engarrafamento, daí ieu vendo a Placa: Bem Vindo a Itajaí!!! que devion mudar o nome da cidade para “Para aí” , por que tudo parado estando!!!! Mais na frente placa dizendo que faltando 8 quilómetro pro Distino, Graças a Déus!!! Graças a Déus!!! iéu já estando mais de 7 hora na estrada e agora 8 quilómetro fazendo em 10 minuto. Alegria de Polaco dura poco mesmo, andando um quilómetro tudo parando!!! Desgracéra Mésmo!!! Iéu non aguentando mais!!! Bixiga estorando!!! Parô Monza no acostamento e agarô mato!! e ficando conformado pensando, se nóis home podemo agarar o mato pra necessidade basca imagina as muié?? Por iesto que falon que Muié aguenta muito mais que os home!!! e sendo verdade!!! Concluson: Finalmente as 8 da noite iéu viu placa da chegada no Distino!!! Mais que coisa chique, mais que coisa chique. Uns aranha céu que realmente ficavon aranhando o céu, entrei na cidade e só altomove chique destes importado de gente cherosa, as moça tudo com ropa de ir na missa, a rapaziada tudo parecendo que tendo um potinho de bosta dependurado no pescoço, porque tavon tudo e nariz impinado. Despois de Umas duas hora de engarrafamento, ieu parando Monza e saiendo andando: Desgracéra Mésmo, as rua tudo alagada, as loja tudo cheia de água drento, e até imaginando que rio Iguaçu passando por perto. Aregacei as calça, tirei a butina e foi tirar informaçon de onde podendo durmir com Monza, Mais acredite, acredite, tudo mundo que falava comigo ieu non entendendo nada enton se achegando a concluson que estando nem outro Pais!!! Agora ieu pregunto? Iésta Musca de nós vai desce pra BC também toca na Argentina?

Edição n.º 1453.