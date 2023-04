Isidório Duppa: Desparecido

Ieu ansim pensando, se hoje ninguém fazendo nada por iéu, quando ieu batendo as bota como que vai ser? Tudo que ieu percizando das pessoa nos dia de hoje tendo que pagar e ninguém paga por ieu e despois de finado? Quem vai pagar as despesa?? E que non von ser poca coisa non!!!! Os preço do Caxon tom pela hora da morte, os covero do cemitério cobron por centímetro de profundidade, as cozinheira pra fazer os kuque pro velório já querem preço fixo por período, e quem que indo no banhado tirar copo de leite pra enfeitar o velório??? Iestas coisa passando na minha cabeça, que ieu até achando que pra non corer risco de ficar morimbundo jogado nos canto despois de morto non sendo melhor dar um sumiço em iéu mesmo?? Mas será que as pessoa indo perceber que iéu batendo as bota? Von se alembrar de iéu?? Ieu até achando que iéu non vai fazer nenhuma diferença de estando vivo ou morto, mais pra tirar a prova iéu resolveu fazer um teste, ansim, sumir com ieu mesmo por uns dia pra ver o que acontendo. Iéu foi na bera do riberon, levô umas ropa e calçado dexô dependurado nas árve, e assim, quem vindo percurar por iéu vai pensar que ieu fondo tomar banho e sumiu nas correnteza. Daí foi pro meio do mato com farnel de comida pra uma semana, pensando, daqui uma semana iéu voltando pra ver se tudo estando igual como sendo sempre. Despois de uma semana quando ieu voltando pra casa!!! Desgracéra Mésmo!!! Tudo depredado, levarom todos os móvel, os quadro de santo, fogon de lenha, geladeira, as cama, até os lampeon das partelera. Criaçón enton? Não ficando nem os rato pra contar história!! Monza sumindo da garage, trator nem as marca do pneu, até os carinho de mon do falecido avô desaparecendo. De repente ieu iscuitando altomóvel chegando!!! Iéron meus irmon Mietcho e Iantuz, dizendo… Graças a Deus!!! Isidório, nóis pesemo que você tivesse morido, fazendo uma semana que non dando notiça!! Iéu até ficando contente, que alguém se alembrabndo de ieu!!! Até que Mietcho pregutando se iéu podendo ficar mais uma semana desaparecido, só até que ieles acabem inventário!!!!

