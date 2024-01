Isidório Duppa: Dupa Rural VI

O leitor pedindo e iéu voltando com o programa Duppa Rural, onde você mandando carta pra ieu e ieu respondendo no propular!!!

Vindo Carta do Bernardo que morando na Táuba Torta e preguntando ansim: Seu Isidório eu anda preocupado com o futuro dos meus filho se ieu bater as bota antes do tempo.

Não tenho dinheiro nem bens pra deixar como herança, que ieu podendo fazer pra pelo menos eles poder comer despois que iéu indo morar no cemitério?? Olha Bernardo, tem um jeito que não custando muito, deixa um garfo e uma faca para cada um deles!! Mais uma carta de achegando, a Regina da Várzea Grande, Falando ansim: Seu Isidório, tenho 35 anos, sou bunita e trabalho fora, tenho altomóvel e sou estudada, ando a percura de Namorado, mais já estou quase desistindo porcausa desta falta de homem no mercado!! Que devo fazer?? Olha Regina, ieu achando que você tá percurando namorado no lugar erado, que tá faltando homem no mercado, experimenta percurar nos buteco que tá cheio!!! Mais uma carta de hoje vem lá do Espanta Torba, quem preguntando sendo o Eugênio. Seu Isidório, Ando descunfiado que minha mulher anda me traindo, 3 vezes por semana iéla dá a desculpa que vai no dentista, sai despois do almoço e só volta na tarde. Já ponhei um detetive particular pra seguir iéla e o sujeito confirmando que iéla entrando mesmo no consultório do dentista 3x por semana. Será que continuo a investigaçón? Olha Eugenio, melhor mesmo é parar a investigaçón pra non gastar mais dinheiro, pode acreditar, sua mulher anda te traindo com o dentista mesmo!!!! Continuem mandando suas cartinha aqui pro propular e nas medida dos possive ieu vai respondendo…. Drowdzenha!!!!…..

Edição n.º 1398