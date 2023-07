Isidório Duppa: Duppa Rural IV

Quanta carta tem chegado pra iéu responder no Duppa Rural, aqui no Prapular, que iéu inté achando que pessoal dos coreio ganharon aumento pra trabaiar certinho!!! E com as carta se achegando ieu vai respondendo: Primera carta de hoje vindo lá do Campo Branco, Quem escrevinhando sendo o Rube. Seu Isidório, de tanto o Senhor falar do seu Monza acabei comprando um pra mim também, estou adorando o carro e acho que fiz bom negócio em vender a minha mercedes. Só que tem um problema, quando eu acelero o Monza de Noite fica tudo escuro, os farol se apagam. Já levei em mais de três eletricistas e ninguém resolveu o problema, é só sair de noite, acelerar e as luzes se apagam! O Senhor pode me dizer qual é este problema? Olha Rube, iésto non sendo nenhum problema, é que motor do Monza é ton potente, ton poderoso que quando vc acelera de noite o Monza ultrapassa os farol!!! Quem Mandando carta também sendo o Adolfo do Barranco Fundo!! Seu Isidório, sou ferreiro a mais de 30 anos e não aguento mais estas leis de defesa do consumidor!!! Antigamente a gente fazia um serviço pra resolver o problema dos fregueis e se ficava uma ferpinha, um milímetro menor ou a cor não ficasse bem igual, ninguém reclamava e tudo mundo ficando contente. Agora ponharon estas lei que fregueis pode se arrepender e devolver serviço, que tem toda razon, que tudo tem que ficar como ieles querendo e todo mundo tá voltando fazer reclamaçón que ieu non aguento mais!!! O que ieu posso fazer a respeito para que os clientes não voltem?? Olha Adolfo, pra te falar bem a verdade, pra você non ter mais problema que os freguéis voltem pra reclamar é melhor você mudar de profisson pra Coveiro de Cemitério!! Ultima carta de hoje vindo do Vale das Urtiga!! Raimunda falando: Seu Isidório, tenho levantado a noite e visto fantasmas em casa, o que fazer para eles não aparecerem mais? Olha Raimunda, fácil, é só tirar os espelhos da casa!! Este foi o espasso Duppa Rural, continuem mandando suas carta e iéu vai respondendo!!!! Drowdzenha!!!

Edição n. 1371