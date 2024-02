Isidório Duppa: Duppa Rural IX

E hoje mais uma seçón das carta dos leitor!!!

Son tanta das carta que se achegando que iéu achando que vida toda vai ficar respondendo, tem gente que já escrevinhando umas vinte veis que nem a Dona Serasa e o Seu Prok, que non parando de enviar correspondência.

Enton vamos pra primera carta de hoje, que vindo lá da Lagoa dos Finado, quem mandando sendo a Tereza das Dor. Seu Isidório, faz uma semana que enterrei o meu terceiro marido, que também morreu de infarte, iéu me sinto tão sozinha que estou percurando alguém pra fazer companhia, que seja educado, carinhoso, trabalhador e de bom coração!!! Interessados enviar um zap. Olha Tereza, pra arumar alguém de bom coração, invéis de zap você tinha que pedir pra enviar um eletrocardiograma, vai que o próximo durando mais tempo!!!! Outra carta que se achegando sendo do Aguinaldo que morando na Estribera Funda, Seu Isidório, Sou pedreiro na Cidade e não consigo parar em emprego nenhum por que o pessoal anda dizendo que minhas cantadas de pedreiro são muito manjadas e Pedreiro que não souber dar cantada não serve pra nada. O Senhor poderia mandar algumas cantadas novas pra que eu possa usar na obra?? Desgracéra Mésmo!!! É só o que me faltando mesmo, donde que ieu vai saber cantada de pedreiro se nem pedreiro ieu sendo, iéu só conhecendo mesmo cantada de polaco: que nem aquela: Teu pai tem moinho? Porque você é a farinha do meu pirogue!!!! Voce non é Ripa mais cerca o meu coração!!!!! Seu Pai é Polaco? Porque você é um Teresminho!!! Non sendo de pedreiro mais vai que o pedreiro sendo polaco e servindo. Ultima carta de hoje vindo de Riberon das Paca, e quem mandando sendo a Inácia. Seu Isidório, Meu marido é assessor de deputado e está sendo acusado de desvio de dinheiro do gabinete, senhor pode me indicar um bom advogado pra ele se defender?? Olha Inácia, nem percisa arumar advogado pra estas coisa porque iéle já está perdoado pelos proximos cem anos, porque Ladron que rouba ladron tem cem anos de perdon!!! E por hoje sendo só!!! Continuem mandando sus cartinhas e ieu vai respondendo!!!

Edição n.º 1401