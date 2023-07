Isidório Duppa: Duppa Rural V

Ieu non tinha idéia de quanta carta indo se achegar despois que iéu começando a responder os leitor, as que preston ieu vai respondendo as outra, ah as outra, o seuproc e serasa que esperem, e ansim vamo pra mais uma rodada de carta que se achegando. A Francisca do Campo Quadrado fazendo a seguinte pregunta: Seu Isidório, minha casa está infestada de formiga carregadera, o que posso fazer a respeito? Olha Francisca iéu to achando que a Senhora devendo mesmo é pedir o divórcio e sair de casa, daí aproveita as formiga pra ajudar a carregar tudo. Outra carta que se achegando sendo do Dirceu do Espinhero. Seu Isidório, por causa da diabete os médicos tiverom que cortar a minha perna direita, estou sem dinheiro e preciso de uma ajuda para conseguir comprar os medicamentos, o que o senhor pode fazer por mim? Dirceu, ansim no máximo que ieu podendo fazer sendo aproveitar o espasso que ieu tendo no jornal pra fazer uma propaganda de graça, ansim: Vende-se Pé de Sapato Esquerdo, interessados falar com o Dirceu do Espinheiro. Jorge da Valeta Seca também mandando uma carta dizendo: Seu Isidório, tenho um problema de chulé que não consigo resolver de jeito nenhum, já usei de tudo que é erva e desodorante e mesmo assim a caatinga não dá trégua, e olha que troco de sapato todo os dias, o que posso fazer? Jorge, experimente trocar as meias todo dia também! A última carta de hoje quem mandando é a Marlene da Taquara Verde. Seu Isidório, Meu marido non dá mais conta, o que devemos fazer? Marlene vocé devendo é ficar contente e feliz da vida, se iéle non dá mais conta sendo porque iéle tá pagando todas as conta sozinho!!! Iéste foi o Duppa Rural de Hoje, espasso exclusivo da coluna do Isidório no Prapular, continuem mandando suas cartinha que ieu mesmo vai respondendo…. Drowdzenha!!!!

Edição n. 1372