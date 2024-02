Isidório Duppa: Duppa Rural X

E vamo nóis pra mais um programa Duppa Rural, onde você manda as carta pro jornal Prapular e nas medida dos possive ieu vai reponsdendo, mais já vai avisando, tem que ter pacença, tem que ter pacença, porque son tanta das carta que iéu non vai perder tempo lendo todas iélas, por iesto vai non sorteio mesmo!!!

Primera carta sorteada de hoje que iscrivinhando sendo o Paulino que morando no Capinzal Grosso, e preguntando, Seu Isidório, Minha roça está sendo depredada pelos passarinhos e problema que iéu non podendo espantar por causa das lei ambiental que non pode deixar os animal estressado.

Que eu posso fazer? Ieu tenho a soluçón, iéu mandei fazer uma fotografia grande da minha irmã Flortcha, tô vendendo por 15 Real cada uma e atende uma distância de 200 metro se o passarinho non for ruim das vista. Com as Fotografia da Flortcha também servindo pra espantar as praga. O único problema que podendo acontecer sendo que os urubu podem descer do céu. Outra carta que se achegando vindo da Cerca Furada e quem mandando sendo a Helenita. Seu Isidório, o Senhor conhece alguma dieta ou simpatia pra emagrecimento natural? Helenita, nós aqui da roça usamo o método do 5S, comendo as verdura que começando com a letra S, Sebola, Sebolinha, Senora, Selga e Salsinha!!! Só tenha cuidado pra non dar problema de erro de ortografia. A terceira carta de hoje sendo do Norberto da Mimosera Seca, Seu Isidório, Estou pensando seriamente em pedir o divórcio, já está fazendo um ano e meio que minha mulher não fala comigo!! Que o senhor me aconselha? Olha Norberto, pensa bem, se tá querendo se divorciar só proque tua mulher fazendo um ano e meio que não fala com você, onde é que você vai arumar outra com as mesma qualidade? Estas foram as cartinhas de hoje, se você tem alguma pregunta, sugestón ou elogio pra fazer, escrivinhe pro programa que ieu vai respondendo aqui na coluna do Isidório.

Edição n.º 1402