Desgracéra Mésmo!!! Dor nos lombo que non passando e iéu nem podendo dar foiçada no mato que foice só indo inté metade do caminho. Pra se alevantar da cama se apoiando no que vindo pela frente, se o criado mudo non fosse mudo com certeza estaria chingando inté a minha tercera geraçón. Pra ponhar sapato, escosta non voltando e tendo que andar arcado que nem aqueles monge bundista. Iéu foi pra cidade pra procurar o Déda massagista, mas me contarón que iéle já fazendo uns vinte ano que morendo, non teve jeito, foi mesmo num deste médico culunista do IMA, que devem entender de poblema de culuna. Doutor que atendendo sendo um que mechendo com a planta do pé, um ortopedista, que dizendo que tendo que fazer 40 seçón de fisioterapia numa clinica que ficando bem na frente. Bem, se Déda moréndo, non tendo otro jeito, iéu fói nesta clínica de fisioterapia e rapaizinho careca e de zócros vermeio já vindo dando risada e dizendo que indo dar jeito, mais que tendo que ter pacênça porque tratamento demorando 40 seçón. Enton iéu perguntando se non dando pra fazer umas cinco por dia e rapaizinho careca dizendo que non podendo e nem tendo horário sobrando, que só podendo umas duas véis por semana. Desgracéra Mésmo!!! Ansim fazendo as conta, tratamento vai levar 5 méis pra acabar. Pra non faltar com educaçón, iéu arancando camisa e deitando numa cama preta, rapaiz enton carcô nas escosta umas boracha ligada numa maquininha que dar choque, despois pegô um abajur com luiz vermelha que paricido com aquilo iéu só vendo na zona mesmo, apontô aquela luis pras escosta e quente ficando. Despois mandando iéu pegar uma boracha ponhar nos pé e ficar sentadon puxando os pé e por final mandando ponhar mon nas cintura e ficar virando de um lado pra otro. Iéu preguntando o que iéle mandando fazer na outra seçón e rapaizinho careca dizendo que sendo mesma coisa todas seçón,pra tratamento funçonar. Iéu voltando pra casa pensando, proque iéu tendo que ir na clínica do rapaizinho se iéu podendo fazer o mesmo tratamento em casa. Pegô radio Zenith de 16 valva que sempre dando choque e engatô uns fio nas escosta, foi no armazém do Iskapinski e comprô umas foia de papel celofânico vermeio, ponhô na frente do abajur do quarto e apontô pras escosta. Pegô câmera do pneu da bicicleta bara forte pra puxar as perna. Só faltando enton fazer execício de mecher as escosta de um lado pra otro, mais, pra tratamento non ficar ton chato, sintonizô a rádio legendária da Lapa na hora polaca e ficando mechendo escosta no ritmo nas polaquera sem tirar pé do lugar. Iéu fazéndo uma cinco seçón por dia pra adiantar tratamento e despois de uma semana já estando novinho em foia. Por iésto que iéu sempre dizendo, que só inventon novos tratamento proque os véio já sendo do passado, mais se usando cabeça, os recurso casero funçonando mais rápido e mais barato.

Edição n.º 1498.