Isidório Duppa: Geladeira Frigideire

Ieu achando que só quem sendo mesmo dos antigo von se alembrar da marca de geladeira Frigideire!!! Olha, mais que geladeira das boa, ponhava a Prodócimo no chinelo!!! Ieu ansim sempre sendo fiel às marca que sendo das boa, por iésto sempre que precisando comprar alguma coisa que pifando ieu sempre preferindo as marca de qualidade, que nem a Tv telefunken, Radio Semp que comprava lá na Disabel, na Arapuã, na Tarobá!!! Mais geladeira boa mesmo sendo a Frigidere!!!! Que funçonando até hoje no querosene desde 1945. Mais como querosene estando os zóio da cara, ieu resolveu percurar uma geladeira Frigidere na energia elétrica!!! Mais quem diz que encontrando? Só tendo mesmo geladeira moderna com 2 porta e o pior, tudo pra cima dos 3 mil real!! Ieu contando causo pro Sobrinho Bronislau e iéle dizendo que iéstes objeto antigo que funçonando podendo vender por preço alto porque existindo muito colecionador que querendo fazer decoraçón de ambiente chique com coisa veia e se ponhar na internet podendo aparecer um destes loco. Ieu ansim pensando, ieu devendo pegar no máximo uns duzenton na geladeira frigideire véia, vai ter que desembolsar mais de 2 mil real pra ter nova, com iéste dinheiro, iéu comprando querosene por uns 10 ano!!! Bronislau enton contando se geladeira pifar vai ter que vender pra fero-velho porque non existindo peça!!! Zoia, podendo mesmo ser verdade!!! Enton melhor vender enquanto tiver funçonando!!! Bronislau enton ponhando anunço na internet: Vendo Geladera Frigideire Vermelha, anos 40. A querosene, Funçonando dereitinho!! 5 Mil Real!!! Mais sendo loco mesmo, onde já se viu que vai aparecer um doido que querendo?? Mais non deu 2 hora, non deu duas hora, encostando Kombi de carroceria, levando geladeira e pagando no cacau!!! Com bolo de dinheiro ieu foi na cidade e acertô compra de geladeira nova de duas porta e mandô entregar. Quando Bronislau se achegando e vendo geladeira nova, preguntando se ieu non tem remorso de ter trocado de marca de geladeira, ah enton ieu dizendo, que dando um jeito ollha o que estando escrevinhando na geladeira: Geladera Frost Free, foi só completar a frase: Geladera Frost- Free-Gidere!!!! E ainda ficando com 2 mil real de lucro!!! Enton Bronislau dizendo, de lucro non, 2 mil real sendo a comisson dele de ter ponhado anunço na internet!!! Desgracera Mésmo!!! Sentei na Buctchoska!!! Mais pelo menos Geladera nova funçonando que sendo uma maravilha!!!

Edição n.º 1426.