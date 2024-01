Isidório Duppa: Mantendo a Calma

Iéu achando que as pessoa pra resolver as coisa de uma manera saldável que seje boa pros dois lado, tem que manter a calma, ter pacença!!!

Ansim quando alguém vem nervoso falando com a gente se nóis ficar nervoso também só vai dar mais problema e non vai resolver nada non é mesmo?? Deste jeiton é que iéu pensando e levando a vida na maior das calmaria, respirando fundo quando alguma coisa incomodando, falando calmamente e pensando no que tá dizendo e ansim vivendo na paiz. Pera só um poco que os cachoro ton entrando na cozinha.

JÁ PRA FORA SEUS DESGRAÇADO!!, AQUI NON SENDO LUGAR DE CACHORO VAGABUNDO !!!! Bem, como ieu tava falando, o importante sendo manter a calma e non ficar ansim aumentando o tom da vóis porque parecendo que sendo contagioso, se alguém aumentando o tom da vóis a outra pessoa já respondendo non mesmo ton e já dando encrenca. Pera um poco que o cecular tá tocando.. alô? De onde ISCUITA AQUI MOCINHA!!! VOCÉIS ME LIGON 5 VÉIS NO DIA OFERECENDO PLANO DE INTERNET, IÉU NEM QUERO SABER DE NADA, FICON SÓ ME ENCHENDO O SACO!!! JÁ MANDEI TIRÁ MEU NOME DA RELAÇON DE TELEFONEMA E NEM PRTA IÉSTO VOCÉIS SERVEM!! IÉU TÁ FALANDO, SE ME LIGAREM MAIS UMA VÉIS OFERECENDO INTERNET IÉU VAI ABRI PROCESSO POR INCOMODAÇÓN E VON TUDO SABER SABUGO!!!! Bom, continuando: ansim, o importante nas conversa é ter controle, porque sem controle tem muita televison que nem funcionando imagine as pessoa, se por qualquer coisinha já saem do sério, iésto só serve mesmo é pra perder uns minuto de vida porque se a gente ficando agitado, nois acabemo vivendo menos, por iésto que ieu sempre falando, vamos agir com consença, com pacença e nem percizamo ficar nervoso. Pera Uma poco, compadre Ignácio se achegando: Mais se ieste desgraçado vier de novo pedir dinheiro emprestado, ah, eu vai partir pra ignorança, ah ieu vai, iéle nem pagando os ultimo treis empréstimo e vindo de novo??? Ah desta veis non escapando, ieu vai mandar iele pros quinto dos inferno, pras cucuia, vai mandar pastar!!!! Calotero Desgraçado!!!! Bem, por hoje sendo só, e non esqueçam de manter a calma, non perder o controle e ter muita pacença.