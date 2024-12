Isidório Duppa: Minhas Merecidas Férias!!!

Roseli, minha sobrinha se achegando lá em casa bem na luis do dia!!! Mais de cara iéu pensando, deve ter perdido emprego de caxa do Condor!! Mais que nada, veio com sorison na boca dando abraço de saudade e dizendo que entrando de férias e que aproveitando pra fazer visita pros parente. Tomemo um cafezón e Roseli dizendo que firma tendo que dar férias pra non pagar dobrado proque vencendo a segunda e que ainda recebendo um terço a mais. Iéu pensando, que firma religiosa, além de pagar salário ainda dá um terço pras pessoa rezar em casa!!! Non dando duas hora que Roseli foi embora, iéu avistando o Compadre Ignácio se achegando com pacote na mon, Desgracéra Mésmo!!! Devendo vir pedir empréstimo de novo!!!! Mais que nada, Compadre dizendo que entrando em férias do trabaio de Varedor de rua e vindo tomar chimarón e até erva Legendária trazendo. Iéu pensando, mais como iéste povo entra em férias pra ficar em casa sem fazer nada e ganhando nas escosta dos patron!! Compadre foi embora e iéu iscuitando o ronco da Railuquis do Bronislau, meu sobrinho!!! Só falta iéste ter entrado de férias também, mais non, Bronislau dizendo que férias só a partir de primero de Janero, porque vai perder emprego de assessor de pescaria da Prefetura proque o Prefeito perdeu eleiçón e iéle vai perder o cargo, e também a Railuquis porque non vai ter como pagar sem o dinheirinho da Prefetura, mas que vai tirar 3 meses de férias só pra descansar na praia!!! Notro dia iéu ficando pensando!! Iéu nunca tirando Férias na Vida!!! Iéu começando a contar, só aqui no Jornal iéu já escrevinhando a Coluna do Isidório já fazendo 17 anos e 3 méis!! e se férias conta dobrado, iéu tendo dereito a 34 anos de férias. E se iéu somar mais 34 ano na minha idade iéu podendo inté morér estando de férias!!! Sabe que iésto começando a atazanar os pensamento!!! Mais iéu tendo um problema e uma soluçon, quem indo pagar as minhas férias?? podendo ser só salário porque um terço iéu tendo do tempo da primera comunhon!! iéste sendo o Poblema, mais iéu tendo a soluçón!!! Devendo ter uns trocado dos bom na Poupança!!! e se dividir por 34 vai ter dinheiro de sobra pra pagar as férias e ainda non vai deixar dinheiro pra ninguém ficar brigando por herança, vai gastar com quem mais merecendo gastar: Iéu Mésmo!!!! Mais pra onde que iéu indo nas férias? Podendo dar uma de rico e ir pra Polonha, ou ficar pelas redondeza visitando os parente!! Iéu ficando pensando que achando que nunca trabaiando tanto os pensamento em decidir o que fazer nas férias!!! Despois de muitas briga com ieu mesmo!! finalmente iéu decidindo!! Iéu vai Fazer Turismo Religioso!!! Querendo ir pruns lugar que “Só Por Cristo Mésmo”, “Só Jesus na Causa”. Mais sem destino definido, vai ponhar o Monza na Estrada e só parar quando der vontade. Ansim meus Amigos!!! Iéu estando saindo de férias!!! Nem sabendo quando indo voltar, porque afinal das conta quem paga as conta sendo iéu mesmo!! Ansim ieu tirando as minhas merecidas férias e Deixa o Monza Me Levar!!!! Abrassón!!!!

Edição n.º 1446.