Isidório Duppa: Morreu Tadeusz

Moréu Tadeuz!!! Graças a Déus!!! Non, non sendo porque iéle tava sofrendo, mais porque iéle sempre fazendo os otros sofrer!!!

Ieu explicando, Tadeusz sempre sendo o maior encrenqueiro da roça, passando tudo mundo pra trais, devendo pro Capon Fechado intero, nunca pagando as conta e ainda andando de nariz impinado. Se tendo confuson, Tadeusz sempre estando no meio e sempre querendo complicar a vida dos otro armando arapuca pra ganhar uns troco. Pessoa como iésta non merecendo ficar no mundo dos vivo, devendo ficar no inferno até quando demonho non aguentar mais o desgraçado!!! Pessoal do Iskapinski soltaron foguete, Iskapinski pagando primera rodada de pinga e foi alembrando que Tadeuz pedindo dinheiro pra non fazer denunça do armazém na vigilânça sanatória dizendo que ovo cozido estando choco e Iskapinski pagando propina pra vigilânça non fazer fiscalizaçón porque podendo descobrir que o romolps sendo de bagre e non de sardinha! Alexo quase perdendo propriedade por causa do Tadéusz que falsificô documento e foi no banco pegar empréstimo e ponhando Alexo de fiador. Teve que ficar 10 ano pagando banco!! Èdio dizendo que respondendo processo por assédio moral porque tava jogando truco contra Tadéusz e quando Tadéusz trucando iéle falando: Seis Papudo!!! Pronto, Tadéusz acusando Édio de bulê. Iéu se alembra que Tadéusz levando 2 anonzinho na festa da Igreja e dando pinga pra iéles até que cairon de bêbado!!! Despois processando Comisson da Igreja por vender bebida pra menor. Ieu enton falando que melhor mesmo sendo nóis ir no velório do Tadeusz pelo menos pra ter gente pra carregar o caxon!!! Fumo nuns quinze, quando se cheguemo na capela, tinha fila pro lado de fora, e um velho barbudo na porta cobrando ingresso pra entrar!!! Onde já se viu? Cobrar ingresso em velório, mais vindo do Tadeusz sendo mesmo de non se dimirar, mais valendo os cinquenton só pra se livrar do desgraçado!! Quando entremo, caxon estando fechado, porque Tadeusz sofrendo infarte fumegante e morendo queimado!!! Voltemo pra casa até com dó do Tadeusz que nem vai queimar no inferno, já vai queimado, Quando ieu preguntando quem sendo o veio barbudo que cobrando ingresso?? Se zoiemo um pro outro e falemo Junto: Desgracéra Mésmo!!!! Sendo o Tadéusz disfarçado só pra ganhar uns trocado!!!!! Sentemo na Butchoska!!!