Isidório Duppa: No Cartório

Gerente do banco falando que pra fazer finançamento do plantio estando uma moleza, o juro quase de graça!! Só 5% no méis e ainda dando 6 meis de carência!!! Ieu pensando, se dando 6 meis de carência sendo proque iéle me achando muito carente mesmo!!!

E despois, ainda podendo pagar com a produçón!!! Vantage mesmo!!! Se pagar com produçón non vai precisar ponhar dinheiro vivo no negócio.

Enton Gerente foi falando que procedimento sendo simples, só ir no cartório fazer procuraçón, autenticar os documento, reconhecer firma e lavrar a hipoteca do terreno!!! Mas só iesto??? Ieu non perdeu tempo, foi correndo no cartório Quando chegando tava escrivinhado na placa: Cartório de Notas e Protesto!!! Iéu entrando guarda me dando um Papelzinho com numbro 6!! Ieu enton pensando!! Que numbro 6 devendo ser a minha nota, já que na placa tava escrivinhado Cartório de Notas e Protesto, ah ieu enton falei pro guarda: Eu Protesto!!! Ieu nem feis prova pra ganhar Nota 6!!! Enton guarda dizendo que numbro 6 sendo a senha do atendimento. Quando no luminoso aparecendo numbro seis, do lado escrivinhado Guichê 4, ieu viu um monte de mesa com numbro e percurei, percurei e achei a mesa 4. Enton ieu ja fazendo a primera parte do processo, a Procuraçón!!!! Ieu falando pra mocinha da mesa que gerente do banco mandando fazer procuraçón, ieu já achando a mesa, tem mais alguma coisa que ieu tem que ficar percurando? Moça deu uma risadinha e já foi dizendo, o Senhor é espirituoso!!! Ieu enton dizendo que non, iéu sendo católico!!! Moça enton preguntando se ieu já tendo firma registrada. Ieu falando, claro que non, ieu sendo lavrador, por iésto que ieu vindo aqui pra Lavrar a Hipoteca, e non tendo nenhuma firma, se tivesse imagina se ieu ia ser agricultor, ia ser empresário!!! Moça enton falando que primero tem que fazer a autenticaçón…Ah mais ieu perdeu estribeira!!! Perdeu as estribeira!!! Ieu se levantô da mesa e foi embora!!!! Imagina ter que fazer autenticaçón? Iéles non acreditando niéu porque que que iéu indo fazer negócio!!! Tá na cara, tá na cara que non percisa fazer autenticaçón, ieu ja sendo um Polaco Autêntico, pra que autenticar de novo??

