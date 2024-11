Isidório Duppa: Pedalando no asfalto

Duns tempo pra tráis, quando ieu indo de Monza na missa da matriz de Araukówia, levando quase uma hora de viagem. Non que o Capom Fechado ficando ton longe, mais pelo tempo que iéu levando desviando dos buraco, escorregando nas subida e tirando galho de árve caído, levando quase o tempo de uma missa. Mais hoje em dia, por causa dos asfalto, iéu levando quase que duas hora!! Bem, ieu vai explicar: Hoje os desvio demoron mais proque com a quantidade de pessoa que andando de biscreta nas estrada tem que tomar muito cuidado pra non estragar parachoque do Monza. Iéu sabendo que sendo só virar as esquerda e acelerar, mais o problema que as moça também resolveron andar de biscreta, e tudo elas com umas bermudinha colada no corpo que non tem como non ficar de tráis pelo menos uns quinze minuto zoiando e zoia, que vison do paraíso!! Monza chegando a ferver motor e ieu fervendo nos pensamento. Iéu confessando, indo todo domingo na missa só pra acompanhar as ciclista, bem se for pecado, pelo menos ieu voltando absolvido. Já aconteceu das moça ficar zangada e mandar eu passar, umas inté mostrando dedo pra iéu!! Mas porque non tinha pensado nisso antes? Porque iéu non indo de biscreta também, além de fazer uns execicio ainda acompanha as ciclista sem levar xingamento. Foi no paiol de milho onde a minha Garik 1966 fazendo uns vinte ano encostada, encheu pneu com bomba, tirô as feruge da corente e passo oléo singer, tirô pó da capa do celim que nem se lembrava que a capa tinha o símbalo do Clube Atlético Ferroviário e franjinha vermeia, passo Bombril no quadro que até tinta tirando, testô o dínamo da roda, proque iéu sabendo que as biscreta moderna tem luizinha vermeia de sinalizaçón, bem luiz non sendo vermeia mais nada que um papel celofánico non resolvendo. Lubrificô as junta com banha mesmo!!! Pronto!! só esperar o domingo pra ir na missa de biscreta. No domingo iéu se preparando tudo, como non tendo bermudinha colada iéu foi mesmo de zórba, casmizeta Hering sem manga, ponhô kichute e como sendo obrigado a usar caspacete ieu improvisando com pinico amarado no pescoço e lá foi iéu pedalando pelos asfato. Non dando cinco minuto já encontrando peloton de ciclista, que maravilha!!! Cada pedalada que dando parecendo um passo no paraíso!! Flutuando no meio daquelas beldade, sofrendo um poco nas subida mais nos plano e nas curva correndo de igual pra igual, cansa um poco, mais descança nas descida!!! Foi diminuir velocidade na descidona da Campina, Desgracéra Mésmo!!!! Única coisa que non testô na biscreta sendo os freio!!!! Passô peloton acho que nuns zoitenta por hora e non teve jeito mesmo, na curva lá de baxo adivinha. Iéu só acordando com baruio da sirene do Siate!!!!

Edição n.º 1442.