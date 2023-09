Isidório Duppa: Rachando a Gasolina

Compadre Ignácio se achegando buzinando brasilia velha no porton de casa, afinal das conta, com preço que estando gasolina ieu feis oferta de rachar o preço da viagem pra cidade, ansim me custando a metade do gasto e compadre economizando na corrida!! Iéu foi na perfetura, foi no banco, foi na igreja descançar um poco, daí se alembrando que, com a correria de sair de casa iéu esquecendo de trazer o farnel do almoço. Bariga roncando e fome apertando, iéu enton pensando, que custando dar uma de gente rica e almoçar num destes restorante iluminado da cidade, afinal das conta, já tá economizando na gasolina e um deizon a mais ou a menos non fais muita diferença. Entrô num destes restorante que ieu nunca tinha entrado, um que servindo a la carte. Veio dono fazer pedido e ieu pedindo um a la carte mal passado e uma gasosa vermeia. Dono enton dizendo que tendo duas opção de almoço, ieu perguntando que opção, e Dono dizendo Sim e Não!!! Ou querendo ou não. Ieu escolhendo a opção do sim e non demorando vindo um prato feito tamanho familia!! Zoia, ieu encheu buxo que até teve que afroxar cinturon. Dono trazendo a conta, 25 real, ieu ponhô mon no bolso!!! Desgracéra Mésmo!! Cadê a cartera?? Non sendo que na coreria de sair de casa ieu esqueceu dinheiro? Falei enton pro dono que esqueceu cartera e Dono enton falando que iesta desculpa sendo velha, porque iéle aceitando Pix!!! Desgracéra Mésmo!!! Que sendo iéste tal de pix??? Dono dizendo que podendo pegar com o cebular!!! Non sendo que na coreria ieu esquecendo o cebular também?? E ainda bem que esqueceu, meu cebular valendo muito mais de 25 real. Ieu viu que dono já tava ficando com cara fechada e dizendo que como que ieu vai fazer pra pagar? Ieu falando que vindo pra cidade na semana que vem e pagando!!! Dono dizendo que iesta desculpa non cola!!! Bem, negócio é emprestar dinheiro do compadre Ignácio e ficô lá esperado sentadon até acabar o expediente do compadre. Quando sendo umas seis e meia da tarde e compadre non aparecendo ieu logo pensando, compadre se esqueceu de iéu!!! Enton ieu feis proposta, se ieu capinar frente do restorante non paga conta? Sabe que dono aceitando e ainda me dando Cincão pra voltar pra casa. Sabe, esta coisa de pegar carona sendo mesmo vantage!! Economiza na gasolina! Enche pança e sai com um troco no bolso!!!

Edição n.º 1378