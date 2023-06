Isidório Duppa: Raposa

Mas toda manhan, toda manhazinha que ieu indo no galinheiro buscar os ovo, tem uma raposa que saindo nos pinote e dexando os ovo tudo chupado!!!! Mas que Diabo!!! De começo iéu até nem ligando pensando que coitada da raposa, tá fazendo o que a natureza mandando. Se alimentando pra continuar vivendo e criando mais rapozinha pra preservaçón das espécie. Mais dái em veis de um ou dois ovo chupado, iéla pegando gosto, e agora tá acabando com a produçón das galinha e iéla chupa os ovo e ieu chupa os dedo. Mais ieu tomando decison, vai mesmo dar um jeito nesta raposa, ieu sabendo que as lei de proteçón dos animal silvestre non permitindo, só em caso de perigo!!! Mas zóia o perigo que ieu anda correndo? Sem Ovo ieu non tem venda de ovo caipira? Sem venda ieu non tendo dinheiro. Sem dinheiro ieu passando fome e tendo que comer os ovo das galinha que non tendo mais por causa da raposa, enton sendo mesmo um caso de vida ou morte. Ieu preparando arapuca com ovo drento e dexô noite intera. E manhazinha foi ver o acontecido!!! Desgracéra Mésmo!!!! Os ovo Chupado e Arapuca armada e nada da Raposa.!!! Que coisa!!! Iésta raposa sendo uma raposa mesmo!!! Notra noite iéu ponhando na arapuca ovo cozido envenenado com BHC, pelo menos despois da raposa comer os ovo vai cair dura no chon. Notro dia ieu foi ver o acontecido, Arapuca armada e os ovo desapareron!!!! Ieu pulando de alegria, deu jeito na Raposa!!! Agora só percurar a finada pelo terero, percura daqui, percura de lá, e nada, percura no paiol, no potrero, e nada, Quando viu no terero um monte de terá mexido e quando foi ver o que sendo, non sendo que eron os ovo cozido que tavon enterrado?? Os ovo cozido interinho!!! Non sendo que a rapoza enterrando os ovo pra que nenhum outro animal tenha problema de morte??? Ieu enton ficando pensando, mas que consencia desta rapoza!!! Protegendo os animal do perigo e ieu ponhando em risco a vida animal por causa da minha ambiçón de ter mais ovo??? Sabe, Bateu dor na consença que ieu acabando resolvendo o problema de produçón de ovo aumentando o dobro o númbro de galinha!!! Pelo menos deste jeito iéu garante a sobrevivença da espécie, da minha espécie!!!

