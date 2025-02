Isidorio Duppa: Se Preparando Pra Viagem

Ansim como iéu falando na última coluna do Isidório do ano passado que iéu saiendo de férias, proqué já acumulando 17 anos de férias vencidas, iéu resolveu ponhar o Monza na estrada e seguir fazendo turismo religioso, quer dizer, indo pra uns lugares que “Só Por Cristo Mésmo”. Mais non sendo bem ansim, por iésto que iéu indo contar o que anda acontecendo com iéu por iéste mundon!!! Antes de fazer valeta nos asfalto da vida, iéu non sendo buro, ah non sendo mesmo!!! Você pensa que ieu non sabendo quanto custando uma viage desta sem distino? Devendo sair os zóio da cara, começando com os preço dos pedágio que invéis de sair baratinho conforme o Ratinho tinha falado, cuntinua mesma coisa, preço da gasolina uma fortuna, ponhando cenzón no tanque non dando nem pro chero, e ainda Monza que parecendo com iéu, bebendo que uma desgraça. Os preço das hospedaria fazem com a gente perca o sono, enton ieu perguntando, pra que pagar preço que perdendo o sono se nas hospedaria só servindo pra dormir? Os restorante daquela rede “A La Carte” enton, tudo com os cardápio que tiron fome da gente, non na cumilança, no preço mesmo, só zoiar e levar um susto. Uma véis entrei nun destes restorante tudo de comer o fígado, se bem que nem tinha fígado de galinha no cardápio, iéu zoiô, zoiô, zoiô e pediu pro garçom o prato mais baratinho, a Sardinha de 18 Real, garçón me dizendo que iéste non sendo prato de cumida, sendo o endereço do restaurante, Rua Frei Sardinha 18. Bem, mais, voltando pra viagem, ieu como sendo uma pessoa sem lucho e sem bucho, non perciza de conforto e nem de cumida de de granfino, dormir, eu dorme no Monza mesmo, só baixar o banco ponhar um travessero na cabeça, se cobrir com uma piegena e pronto. Parando em qualquer dos canto, banhero a gente se vira, já tamo acustumado a agarar mato mesmo!!! Banho? para dum lado de um rio e pronto, e despois non precisando ser todo dia, umas duas véis por semana já sendo suficiente, e se encontar uma missa pra assistir, passa pra três véis!!! Ieu começando enton a preparaçón, foi no Binhara e acabô com estoque de broa, foi No armazém do Costa e Costa, que sendo herança do Armazém Cavalo Baio e acabando com estoque de salame e xaxixon verméio, Encheu porta mala de garafa pet de gasoson verméia no Condor, já com non exeste mais de garafa. Foi na Elkefarma pra comprar leite de rosa, e veja só, só tinha uma loja de zócros no lugar, bem, aproveitô viagem pra comprar um zócros escuro novo de reserva, vai que quebrando o véio, imagina o tempo de vai perder percurando ótica pra fazer solda!!! Foi nos Karaxo e mandô encher tanque do Monza, desgracéra mesmo!!! Nunca tinha enchido tanque até a boca e descubrindo que tendo ninho de aranha drento!!! Coitada das peluda!!! Tudo pronto, ponhô Monza na estrada e pensô, pra onde indo? Enton decidiu ir até Milão!!! quando o Milão acabar iéu voltando!!! e dexe o Monza me levar.

Edição n.º 1451.