Isidório Duppa: Um Loteamento Maior Ainda

Iéu estando de volta nas estrada com monza em direçón à tera dos Gaúcho despóis que saiendo desta tal Praia do Rosa, que iéu nem se alembra dereito das coisa que acontecendo, quem for ler o final da história passada vai se alembrar, só sei que non sei nem como mais iéu estando na estrada. Foi quando iéu avistando placa dizendo: Torres à 200 km. Entón pensando, pelo menos uma Família conhecida, vai que iéu conseguindo um poso numa cama descente, podendo inté ser no fundo do lote num paiolzinho qualquer, pelo menos pra esticar o caverón e ter umas hora de sono bem drumida, certo que Monza sendo altomóve confortável, mais pra drumir drento sendo uma desgraça. Non dando nem 3 hora de viage ieu entrando na Terra dos Torres, o que iéu achando estranho mesmo que a avenida principal pra entrar na cidade non sendo a Archelau de Almeida Torres, que se em Araucówia sendo rua das importante, na cidade dos Torres devia ser a rua mais importante de todas. Iéu vai te contar!!! mais que loteamento dos grande iéstes Torres fizéron desta véis, cheio de prédio e casa bonita, cheio de sinaleiro, bem deferente dos de Araucówia. De repente iéu viu mar, uns baranco enorme, coisa das bunita mesmo. No Céu tinha iéstes balón de Son João, ton grande que até levando gente dependurado, enton iéu pensando, será que já se achegando meis de Junho? Será que aqui no Rio Grande non sendo proibido soltar balón? vai que as lei sejam deferente das nossa, já que dizem que o Rio Grande é um País deferente. Iéu preguntando pro taquissista como que se achegando em cima do morro e home me dizendo que é só segui as placa indicando a Falésia!! Iéu jurando, ieu conhecendo muita gente da familia dos Torres, mas a Dona Falésia iéu nunca oviu falar!! Daí me dando uns dois tipo de medo, vai que a Familia Torres daqui non seje a mesma de Araukówia. Zóia que pra subir no moro iéu teve que inté engatar uma segunda no Monza, mais valendo a pena, a visón que se tendo lá de cima sendo coisa linda, dando pra enxergar o zorizonte se perdendo no céu azul. O mar batendo nas pedra parecendo um chuveiro de gigante, iéu podendo ficar dia todo só zoiando a paisage, mais sendo hora de percurar um poso na casa de conhecido. Desgracéra Mesmo, comé que se cidade se chamando Torres, ninguém sabendo onde senso a casa de um deles? Máchimo que vendo foi um Hotel Torres, olha!! coisa de cinema!! coisa de cinema!!! só podendo ser da família. Falei pro porteiro quem ieu sendo, que em Araukówia sendo famoso e porteiro nem dando bola, chamando o gerente, que também non me conhecendo. Dito e prefeito, non sendo dos Torres conhecido, devendo ser da familia daquela Fernanda Torres do Filme, bem, se sendo coisa de cinema só podendo ser dela mesmo!!! Porque iéu Ainda Estou Aqui!!

