IV Simpósio de Doenças Raras de Araucária será na terça-feira (25)

O IV Simpósio de Doenças Raras de Araucária está marcado para a próxima terça-feira (25/02), das 13h30 às 17h, no Centro Dia Idoso, localizado na rua Nossa Senhora dos Remédios, 1073, bairro Fazenda Velha. O evento conta com apoio das associações que representam a Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras e o Instituto Sinergia de Políticas Públicas e Projetos Sociais e da Prefeitura de Araucária

Especialistas renomados no cenário das doenças e síndromes raras no país farão apresentações, abordando temas relacionados a gestão pública, educação e assistência social. O simpósio também trará relatos de pacientes e familiares, contando suas experiências.

Entre os palestrantes estão Antoine Daher, empresário e cientista político, presidente da Casa Hunter e Febrararas (Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras), co-fundador da Casa dos Raros e membro da Câmara Técnica de Doenças Raras do Conselho Federal de Medicina no Brasil. Ele abordará o tema “O cenário das doenças raras no Brasil”.

Shirley Ordônio, especialista em Gestão de Saúde, Planejamento e Política, pós-graduada em Neurociência, Psicologia Positiva e Mindfulness, falará sobre “Capacitismo & Inclusão: O poder transformador da participação social”.

Lya Moraes, membro da Aliança Paranaense de Doenças e Síndromes Raras e do Instituto LIA Sinergia de Políticas Públicas e Projetos Sociais, abordará o tema “Investigação e desafios nas síndromes raras”.

A pesquisadora em Saúde Pública no Instituto Carlos Chagas – Fiocruz/PR, Patrícia Shigunov fará palestra dentro do tema “Estudos básicos e aplicados de fármacos e ferramentas genéticas em modelos celulares de doenças raras”.

INSCRIÇÕES

O público alvo são profissionais das áreas da educação, saúde e assistência social, pessoas com doença ou síndrome rara, familiares, agentes políticos, gestores públicos, conselhos de classe e população em geral. Serão entregues certificados para os participantes. Porém, para participar, é necessário fazer a inscrição. Solicite o link pelo WhatsApp (41) 98487-5405 – Lya.

Edição n.º 1453.