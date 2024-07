Jardim Arvoredo vai receber uma divertida festa julina nos dias 5 e 6

Nos dias 5 e 6 de julho (sexta e sábado), moradores do Jardim Arvoredo e região do Capela Velha vão se divertir pra valer com uma grande festa julina que será realizada na quadra do bairro, às 19h. O evento será promovido pela Quadrilha Sintonia Junina e terá entre as atrações culturais, apresentações de quadrilha, dança do Boi Bumbá e Carimbó.

A festa é para toda a família e contará ainda com barracas de comidas típicas do Amazonas, Pará e Paraná. “Somos um grupo de dança e sempre realizamos esse evento aqui no Capela Velha, onde apresentamos a cultura do norte do Amazonas. Nossos jovens já começaram a ensaiar no mês de fevereiro, para poder proporcionar uma festa linda a toda comunidade araucariense”, convida uma das organizadoras.

Edição n.º 1421