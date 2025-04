JEM 2025 finaliza com resultados impressionantes e vencedores competirão nos JEPS em maio

A 71ª edição dos Jogos Escolares Municipais (JEM) finalizaram no dia 10 de abril com resultados impressionantes. Organizados pela Prefeitura de Araucária, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, os jogos aconteceram em cinco modalidades, sendo basquete, futsal, handebol, voleibol e vôlei de praia.

As escolas campeãs de cada modalidade competirão nos Jogos Escolares do Paraná (JEPS) que acontecerão entre os dias 02 e 07 de maio, em Rio Negro.

No futsal masculino A, o Colégio Szymanski conquistou a medalha de ouro. O segundo lugar ficou para o COC Bilíngue, e o terceiro com o Colégio Lincoln. Na categoria masculino B, quem venceu foi o Colégio Marista. O Colégio Monteiro Lobato ficou na segunda colocação, e a Colégio Marilze na terceira.

Na categoria feminino A, quem conquistou o topo do pódio foram as alunas do Colégio Maria da Graça. Em seguida, as estudantes do Colégio Szymanski e do Bom Jesus, respectivamente. Porém, apesar de ter ficado em terceiro nessa categoria, no feminino B o Colégio Bom Jesus conquistou em primeiro lugar. Enquanto o Szymanski ficou em segundo, e o Marista em terceiro.

Na modalidade voleibol, o pódio do masculino A ficou na seguinte ordem: Colégio Metropolitana em primeiro lugar, Szymanski em segundo e Bom Jesus em terceiro. No masculino B, o Colégio Metropolitana permanece com a medalha de ouro, seguido com o Marista com a prata, e o CESO com a bronze.

No feminino A, o pódio ficou da seguinte forma: Primeiro lugar com o Metropolitana, segundo para o COC Bilíngue e terceiro com o Marista. No feminino B, o Bom Jesus ficou com o topo do pódio, seguido com o Colégio Monteiro Lobato com a segunda colocação e o Metropolitana com a terceira.

O vôlei de praia ficou com as seguintes colocações: Feminino A – 1º COC Bilíngue; 2º Marista; 3º Adventista. Feminino B – 1º CESO; 2º Monteiro Lobato; 3º Maria da Graça. Masculino A – 1° Bom Jesus; 2º Monteiro Lobato; 3º Marilze. Masculino B – 1º Marista; 2º Monteiro Lobato; 3º Adventista.

No handebol, a classificação foi: Masculina A – 1º Colégio Guajuvira; e 2º Bom Jesus; Masculina B – 1º Bom Jesus, e 2º Colégio Guajuvira; Feminino A – 1º Bom Jesus; e 2º Colégio Lincoln; Feminino B – 1º Bom Jesus; 2º Colégio Lincoln; e 3º Guajuvira.

Por último, no basquete, o primeiro lugar no masculina A ficou com o COC Bilíngue, com o segundo para o Colégio Fazenda Velha e o terceiro com o Adventista. No feminino A, a medalha de ouro foi para os alunos do Adventista, enquanto a medalha de prata foi para o COC Bilíngue.