O futebol tem muitos exemplos de jogadores que parecem ter um dom especial desde cedo. São jogadores que, como reza o ditado, “nasceram sabendo”. Este é o caso do jovem Pedro Petruy Oliveira, conhecido no futebol como Petruy, que tem apenas 12 anos.

Quando está em campo, o pequeno craque demonstra um estilo de jogar que chama a atenção. Seu talento é resultado de um trabalho duro, inteligência de jogo, muita dedicação e paixão evidente pelo futebol.

Petruy começou a jogar com apenas 4 anos e quando tinha 5 já conquistou seu primeiro título de campeão jogando pelo AFFA Figas. Treinou nas escolinhas da SMEL com o professor Vande, no futsal com o professor Adanor, também treinou com o professor Diego na quadra do Planalto, e depois foi para as escolinhas do Athletico e do Pady.

“O trabalho feito pela Prefeitura (SMEL) fez toda a diferença, pois meu filho tinha duas horas de treinos e ensinamentos todos os dias. Dentro da sua evolução, podemos perceber a importância do trabalho dos professores que o acompanharam até aqui. Pra se ter uma ideia, com 10 anos ele já treinava na escolinha do São Paulo”, fala com orgulho o pai Aderlei.

Recentemente, Petruy foi aprovado para compor a seleção Sub-12 do Clube de Futebol SKA Brasil, cujo embaixador e presidente é o ex-jogador Edmilson, pentacampeão mundial em 2002. O jovem araucariense vai integrar a equipe que disputará o Campeonato Paulista da categoria. “Meu filho foi aprovado na base do SKA, onde jogará contra os gigantes paulistas Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Santos, entre outros”, declara o pai.

Joia do futebol, o jovem Petruy, revelou quem é o seu maior ídolo. “Temos muitos craques que nos inspiram, mas o Neymar foi sempre o melhor para mim. Admiro seu jeito de jogar e seu jeito de ser”, revela o jovem.

