Jogos da Copa Verão só serão retomados no dia 26 de janeiro, com a 5ª rodada

Devido às chuvaradas registradas durante o mês de dezembro e o problema de escoamento no Estádio Sebastião Calado, o cronograma das rodadas da Copa Verão 2024 atrasou. A quinta rodada, que já deveria ter sido realizada, precisou ser cancelada por dois finais de semana seguidos, e o organizador da competição, Jamil de Jesus, decidiu encerrar os jogos do ano, por não haver mais tempo hábil antes do período de férias.

Ainda considerando que muitos atletas estão em período de férias nos seus trabalhos, Jamil decidiu retomar os jogos apenas no dia 26 de janeiro. “Ainda teremos a 5ª e 6ª rodadas, quartas de final, semifinal e final, mas não vamos estabelecer prazo de término, pelo menos por enquanto”, disse o organizador.

Edição n.º 1448.