Jornalista Adriano, irmão do cantor Wesley Bachega, é assassinado no México

O jornalista Adriano Bachega, de 53 anos, foi assassinado a tiros nesta terça-feira (03/12) no México. Natural de Araucária, ele é irmão do cantor Wesley Bachega e se naturalizou mexicano, onde construiu sua carreira. Adriano trabalhava como editor-chefe do portal Diário Digital Online, era palestrante e trabalhava como consultor de comunicação.

Segundo informações da imprensa daquele país, o jornalista brasileiro trafegava com seu veículo pela Avenida Lázaro Cárdenas, entre as cidades de Monterrey e San Pedro Garza García, no Norte do México, quando homens armados o alcançaram na via e dispararam contra ele repetidamente, antes de fugirem. O carro de Bachega chegou a bater em um canteiro central e ficou atravessado na avenida. Agentes da Força Civil, unidades da Polícia Ministerial e agentes da Guarda Nacional chegaram ao local e, após isolarem a área, conseguiram contar cerca de 10 cartuchos de armas de fogo.

Bachega trabalhou na antiga Odebrecht (atual Novonor), onde autou na área industrial e participou da obra do Complexo Petroquímico Etileno XXI, iniciada em outubro de 2011, no estado mexicano de Veracruz.

Morador de San Pedro Garza García, no estado de Nuevo León, Bachega, em sua página oficial o Diário Digital Online, onde atuava como editor-chefe, escreveu o seguinte: “fonte confiável de notícias online e tem um grupo jornalístico 100% mexicano”. O Diário Digital Online também menciona a gestão de Adriano Bachega: “lidera um grupo de profissionais com décadas de experiência no jornalismo”.

Em nota, o Itamaraty informou que acompanha o caso e permanece à disposição dos familiares para prestar assistência consular.

Adriano deixou esposa e filha e sua morte trouxe um profundo sentimento de vazio e tristeza entre familiares, amigos e demais pessoas que o conheciam. O irmão, Wesley Bachega, manifestou esse sentimento em uma carta aberta que publicou nas suas redes sociais nesta quarta-feira (04).

Carta aberta ao meu irmão

Num piscar de olhos, nossa vida mudou completamente. Você tinha tantos planos, tantas ideias, e em poucos dias estaríamos aí com vocês, prontos para recomeçar. Ainda é difícil acreditar que isso aconteceu.

Você sempre dizia que queria me ver melhor, que queria me dar mais qualidade de vida. Foi você quem acreditou em mim! Ontem, porém, todos os planos que fizemos foram interrompidos. Você não está mais entre nós.

Estou pedindo a Deus que isso seja apenas um pesadelo. Toda vez que abro meu WhatsApp, espero ver uma mensagem sua falando “Gatinho, era só uma pegadinha! Enganei vocês!”. Mas o silêncio é ensurdecedor, e meu coração está despedaçado com essa realidade.

Segunda-feira mesmo você me mandou mensagem, animado, dizendo que as passagens estavam compradas e que em breve estaríamos no México, pertinho de você. Era o início de um sonho que compartilhávamos, mas agora tudo mudou.

Esses últimos meses em que estivemos juntos na sua casa serão inesquecíveis para mim. Eu jamais poderia imaginar que seriam nossos últimos momentos juntos. As risadas, os passeios, os pratos incríveis que você preparava – tudo isso ficará para sempre guardado no meu coração. Você era um mestre na cozinha, mas, acima de tudo, era um mestre na arte de amar e cuidar das pessoas.

Lembro de como você transformou a vida da nossa mãe ao curá-la do câncer. De como, mesmo nos momentos difíceis, você era capaz de arrancar sorrisos com suas piadinhas, aquelas que deixavam nossa mãe doida. Você foi um exemplo de generosidade, de bondade. Não tinha medo de dizer o que pensava, mesmo que eu não gostasse de ouvir – e, hoje, percebo o quanto suas palavras sempre carregavam sabedoria e amor.

Nos dias que passamos juntos recentemente, você se dedicou completamente a nós. Foram dias de amor, de carinho, de risadas e de tantas conversas que agora ecoam em minha memória. Você não apenas era meu irmão, mas também meu amigo, meu maior apoiador, e um conselheiro!

Eu te amo irmão, em breve estaremos juntos! A dor é imensa, mas vou fazer de tudo para transformar essa saudade em força para seguir seu exemplo. Descanse em paz irmão! Eternamente em meu coração.