Jovem ameaça mãe e padrasto e é preso pela GMA

Foto: divulgação

Após agredir a mãe e o padrasto na noite de domingo, 27 de junho, um jovem de 22 anos acabou sendo preso pela Guarda Municipal de Araucária. O chamado chegou via central da GM e uma equipe se deslocou até o endereço onde acontecia a discussão, na rua José Biscaia, no bairro Passaúna. No local, a mãe do rapaz relatou que tinha uma medida protetiva contra seu filho, mas que o documento teria perdido a validade. Contou também que o filho chegou em casa muito alterado, a xingou, cuspiu nela, e a ameaçou. Ele ainda teria feito ameaças ao seu padrasto, quando este interviu nas agressões.

Diante dos fatos e da vontade da mãe em representar criminalmente contra o filho, a equipe deu voz de prisão ao jovem e o encaminhou à Delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.