Jovem de 15 anos monta uma empresa de doces gourmet

O estudante do ensino médio Lucas Bordignon, 15 anos, começou a empreender desde os 12, vendendo chocolates na escola. Em março de 2020, incentivado pela cunhada, que é proprietária de uma empresa de doces, Lucas aprendeu as bases da confeitaria e começou a fazer docinhos para comercializar. Ele aprendeu rapidinho, como se a confeitaria estivesse no sangue e seus deliciosos doces ganharam fama. As encomendas começaram a surgir e o sucesso foi inevitável.

Foi então que Lucas, junto com a mãe, montou uma empresa, a Bordignon Gourmet. Não demorou e as encomendas aumentaram, já eram centos de doces. Aos poucos, a empresa também foi aumentando a variedade de produtos. Hoje a Bordignon tem no seu cardápio barras recheadas, brigadeiros gourmet, brigadeiro explosivo, cones trufados, entre tantas outras opções. Lucas ainda está cursando o 2º ano do ensino médio, no Colégio Marista Sagrado Coração de Jesus. Enquanto estuda e comanda a Bordignon junto com a mãe, o jovem morador do jardim Iguaçu, segue alimentando seu maior sonho: abrir uma confeitaria. Para encomendar as delícias da Bordignon Doces, entre em contato pelo fone (41) 99179-3651 ou pelas redes sociais Instagram: @Bordignongourmet @candshopdoceriagourmet e Facebook: Bordignon gourmet.