Jovem desaparecida é encontrada em Cascavel

Foto: divulgação

A estudante Any Luize Taques, de 13 anos, moradora do Jardim Itaipu, bairro Capela Velha, que estava desaparecida desde a tarde da última segunda-feira, 21 de junho, foi encontrada pelo Conselho Tutelar de Cascavel, na madrugada desta quinta-feira, 24, dormindo na rua.

Segundo Patrícia Maia da Silva, mãe da jovem, Any chegou até Cascavel de carona, a procura de uma amiga que teria se mudado recentemente para a cidade. “O Conselho Tutelar de Cascavel encontrou ela dormindo sozinha na rua e a encaminhou até a casa de acolhimento da região”, explica.

Any deixou sua casa após um almoço na casa da avó, usando tênis preto, uma boina, que pertencia ao pai, e uma mochila com algumas peças de roupas. “A sensação é de alívio. Ainda não pude falar com ela, mas me disseram que vão levá-la ela até Guarapuava, onde o conselho tutelar daqui vai buscá-la. Muito obrigado a todos que ajudaram e oraram pela minha filha”, diz Patrícia.