Jovem piloto araucariense está fazendo história no kart brasileiro

Igor Ohpis é um piloto de apenas oito anos, que já vem escrevendo seu nome na história do kart brasileiro. E não é exagero falar isso, porque o garotinho é tão fera nas pistas, que já coleciona vários títulos. O mais recente ele conquistou no Campeonato de Kart Metropolitano de Curitiba, realizado no domingo, 14 de abril, na pista do Kart Park.

Igor correu debaixo de muita chuva, mesmo assim não decepcionou e ficou em 1º lugar na sua categoria, disputando com nove pilotos, alguns com 11 anos. O Metropolitano é um campeonato que terá quatro etapas no total, esta foi a primeira, e reuniu 48 competidores. As demais serão realizadas nos dias 23 de junho, 25 de agosto e 27 de outubro.

O jovem piloto disse que não vai descansar, porque ele está de olho em novos títulos. No próximo sábado (20), deverá correr na 2ª etapa da Copa Beto Carrero de Kart, que será realizada na cidade de Penha, em Santa Catarina. Igor vai disputar na categoria Mirim. “Recentemente ele participou da Copa São Paulo Light e ficou na sétima colocação na Categoria Mirim, ele também foi vice-campeão no Paranaense de Kart e campeão da 2ª etapa do Campeonato Metropolitano de Kart”, citou o pai Rafael Ohpis.