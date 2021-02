Jovem portando maconha é preso pelo GTAM

Compartilhe esta notícia

Uma equipe do Grupamento de Motos da Guarda Municipal fazia um patrulhamento pelas imediações do Centro Social Urbano (CSU) quando viram um jovem com uma moto, o que chamou a atenção, já que o local está em obras e vem sido alvo de vandalismo e furtos de materiais.

Os guardas municipais o abordaram e encontraram com ele uma pequena quantidade de maconha e mais um cigarro artesanal feito com a droga, além disso, a moto tinha várias pendências administrativas. O homem foi encaminhado à Delegacia para assinar Termo Circunstanciado (TC), pela posse do entorpecente e a motocicleta foi recolhida ao pátio da Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR).