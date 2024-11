Judô de Araucária deu show no Meeting Interestadual Interclubes 2024

Os judocas de Araucária participaram do XXI Meeting Interestadual Interclubes, realizado na cidade catarinense de São José, entre os dias 1 a 3 de novembro e conquistaram muitas medalhas. A competição contou com a participação de mais de 1.600 atletas dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Araucária levou uma delegação composta por 20 atletas e pelos técnicos Sensei Jacqueline e Senpai Douglas. Após 10 disputas de medalhas, a cidade ficou em 6° lugar no Sub 15 Graduados e em 17° lugar geral no Graduados (competindo entre 209 equipes). Acompanhe os resultados individuais dos judocas.

Graduados

Ouro – Alfeu de Paula Sub 18 -50kg

Ouro – Nicoly Schnorr Sub 15 -70kg

Prata – Silva Sub 15 -45kg

Bronze -Daniel Silva Sub 13 -31kg

5º lugar – Gabriela Vieira

Aspirantes

Prata – Alex de Paula Sub 15 -40kg

Bronze – Maria Queiroz Sub 13 -38kg

Bronze – Guilherme Oliveira Sub 15 +81kg

5º lugar – Enzo Ribeiro e Pedro Henrique

7º lugar – Michaela Marques

Também participaram da competição os judocas Arthur Nascimento, Ygor Miranda, Yuri Holub, Juan Lima, Emanuele Cena, Rafael Calebe, Sahra Salvani, Pedro Domingos e Eduardo Jesus.

