A equipe de Judô de Araucária participou da fase estadual dos Jogos Escolares, realizados recentemente em Toledo, e conquistou ótimas colocações. Os atletas demonstraram dedicação e talento nas lutas e representaram o município com competência. O destaque foi o judoca Alex de Paula, que ficou em 1° lugar e se classificou para os Jogos Escolares Brasileiros – JEBs, que serão realizados em setembro, em Uberlândia/MG.

Ygor Miranda foi outro atleta que mandou bem e conquistou medalha de bronze. Também conseguiram excelentes resultados os judocas Daniel Salvani (5° lugar), ⁠Guilherme Oliveira (7° lugar), Michaela Marques (7° lugar), Enzo Ribeiro (7° lugar), Pedro Domingos (9° lugar), Maria Queiroz (9° lugar), e Emanuele Cena (11° lugar).

Os atletas Yuri Oliveira, Rafael Calebe, Zylton França, Mariana Moritz e Juan de Lima também representaram Araucária na competição. A equipe foi comandada pelos técnicos Jacqueline Silva e Douglas Silva, que parabenizaram seus atletas.