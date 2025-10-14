Quatro judocas de Araucária disputaram entre os dias 01 e 05 de outubro o Campeonato Brasileiro de Judô sub-13 e sub-15 na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Guilherme Oliveira, Gabriela Alves Vieira, Juan Silvério de Lima e Daniel Salvani da Silva haviam conquistado a vaga para a competição após terem sido campeões no Campeonato Paranaense, em suas respectivas categorias.

O destaque do grupo comandado pela sensei Jacqueline foi o atleta Guilherme, que conquistou a medalha de bronze na categoria +81kg sub-15. Com esse resultado, ele está convocado para participar do Campeonato Sul-americano que acontecerá nos dias 24 e 27 desse mês na cidade de Assunção, no Paraguay.

Para cumprir mais esse desafio junto à seleção brasileira de judô, o atleta Guilherme Oliveira busca patrocínios. Interessados em colaborar podem entrar em contato pelo fone/whatsapp 41 98454-6024 (mãe Karen).

MAIS DO JUDÔ

O judô de Araucária marcou presença na Copa Paraná 2025, competição realizada recentemente no Ginásio Tarumã, em Curitiba. Considerado um dos maiores eventos do calendário estadual, o torneio reuniu mais de 1.300 atletas de 100 clubes de 8 estados brasileiros.

Com a participação de 36 judocas, do sub-11 ao sênior, Araucária conquistou 12 medalhas em 18 disputadas, resultado que garantiu a 10ª colocação geral.

Além disso, os campeões e vice-campeões garantiram vaga para o Meeting Interestadual, marcado para novembro, em Blumenau (SC), que reunirá os melhores atletas do Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Não divulgamos os nomes dos classificados para o Meeting porque estamos aguardando a lista oficial dos convocados”, explicou a sensei Jacqueline.

Edição n.º 1486.