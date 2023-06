Judocas de Araucária brilharem feito ouro na Copa Duque de Judô

Oito judocas da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) brilharam na Copa Duque de Judô, realizada no domingo (18/06), no Clube Duque de Caxias, em Curitiba. Todos eles demonstraram muita habilidade e desempenho na competição e conquistaram medalhas de ouro.

Os vencedores são: Alex Fabiano de Lara de Paula – Sub 13, Alfeu Vantuir de Lara de Paula – Sub 15, Daniel Salvani – Sub 11, Davi Salvani – Sub 15, Nicoly Granza dos Santos – Sub 15, Rafaela Procópio – Sub 15, Milena Alves Vieira – Sub 18 e Fernando Guimarães Pereira – Sub 18. A SMEL parabeniza a todos pelas conquistas.

Edição n. 1368