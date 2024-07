Justiça suspende efeitos da sessão da Câmara que reprovou contas de Olizandro

A juíza Fabiane Kruetzmann Schapinsky, da 2ª Vara da Fazenda Pública de Araucária, suspendeu nesta segunda-feira, 29 de julho, os efeitos da sessão plenária da Câmara de Vereadores que reprovou a prestação de contas do ex-prefeito Olizandro José Ferreira (MDB) referentes ao ano de 2016.

O pedido foi deferido numa ação chamada Mandado de Segurança, a qual foi proposta por Olizandro contra o presidente da Câmara, Ben Hur Custódio de Oliveira (UNIÃO). Em sua decisão, a magistrada resumiu o pedido do impetrante da seguinte forma:

“Trata-se de mandado de segurança com requerimento de tutela de urgência impetrado por Olizandro José Ferreira em desfavor do Bem Hur Custódio de Oliveira, presidente da Câmara de Vereadores de Araucária. Alega o impetrante que foi prefeito de Araucária entre 2013 e 2017, encontrando-se suas contas públicas atualmente sob julgamento pela Câmara de Vereadores, conforme preconiza o artigo 31 da Constituição Federal (processo n.º 156896/2023), sendo que as sessões especiais de julgamento foram designadas para 15 de julho de 2024, às 14 horas, e 17 de julho de 2024, às 10 horas. Aponta que por ocasião de sua defesa administrativa alegou a nulidade do acórdão do Tribunal de Contas do Estado apresentado como base para o processo (Parecer Prévio n.º 268/21), pois tal acórdão teria sido reformado pelo próprio Tribunal de Contas do Estado em sede de embargos de declaração (Parecer Prévio 259/23). Sustenta que faltando 45 (quarenta e cinco) minutos para o início da primeira sessão foi acostada ao processo emenda ao Projeto de Decreto Legislativo destinado a julgar as contas, emenda esta que buscou incluir menção ao segundo acórdão do Tribunal de Contas nos autos daquele procedimento. Além disso, relata que durante a sessão de julgamento requisitou a produção de provas, pedido que não foi apreciado. Aduz que ao final do julgamento a Câmara de Vereadores reprovou as contas do impetrante de maneira ilegal, situação que pode causar prejuízos irreversíveis, pois o impetrante pretende propor seu nome na convenção partidária do Movimento Democrático Brasileiro – MDB a realizar-se em 03 de agosto próximo. Desta maneira, por compreende ter sido cerceado seu direito de defesa e desrespeitado o regimento interno da Câmara de Vereadores de Araucária, impetrou esta ação mandamental em que requer, liminarmente, suspensão dos efeitos do Decreto Legislativo nº 03/2024 da Câmara Municipal de Araucária, e, no mérito, a anulação do mencionado Decreto Legislativo”