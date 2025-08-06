Os atletas do karatê participaram no final de semana do Campeonato Brasileiro de Karatê 2025 – etapa classificatória, realizado em Londrina, e deram um show nos tatames. Com muita garra, eles representaram muito bem Araucária, em mais uma importante competição nacional.

Dos 14 karatecas que estavam na delegação da cidade, cinco conquistaram medalhas. Otavio Fernandes foi campeão na categoria Sub-21 +84kg, Keirrison de Oliveira vice-campeão na categoria Júnior -61kg, Nicolas Siqueira da Luz 2º lugar na categoria Júnior +70kg, Nyonara Dias Silva 3º lugar na categoria Júnior -50kg, e Luiz Eduardo Chaves Silva 3º lugar na categoria Sênior +84kg.

Além dos medalhistas, também fizeram ótimas apresentações os karatecas Wellington Correa, Raquel Prestes de Jesus, Wesley Wanto dos Santos, Nicolas Morosini, Esmeralda de Oliveira Fernandes, Julia Santos Valindorff, Safira de Oliveira Fernandes, Cesar Furtuoso e Luiz Eduardo Chaves Silva.

“Todos que participaram foram muito bem e estão de parabéns, principalmente se considerarmos que a maioria foi estreante em uma competição com este nível”, disse o sensei João Carlin Padilha.

Edição n.º 1476.