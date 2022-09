A delegação de karatê da Secretaria Municipal de Esporte e lazer, comandada pelo sensei João Carlin Padilha, não estava para brincadeira na 3ª fase do Campeonato Paranaense da modalidade, realizada no sábado (17/09), em Cascavel. Eles faturaram, nada mais, nada menos, do que 33 medalhas, sendo 16 de ouro, 8 de prata e 9 de bronze.



Com estes resultados e os demais obtidos nas etapas anteriores, Araucária passou a ocupar uma excelente posição na classificação geral do campeonato, ficando entre os três primeiros. Os atletas araucarienses também estão qualificados para a fase final, que ocorrerá em novembro, na cidade de Campo Mourão.



Medalhistas



Os atletas que ganharam medalhas de ouro são: Moises Elias Alcala Gil (duas medalhas), Yan Miguel Oliveira da Silva, Mariana Diogo Leite, Nyonara Dias Silva, Julia Santos Valindorff, Aisha Dangremon e Silva, Wendril Patrick Antunes de Souza Ormundo, Igor Gabriel Silva Santos, Raquel Alberto Prestes de Jesus (duas medalhas), Emilly Amorim Cordeiro, Paola Oliveira dos Santos, Edson Aparecido Jorge Marques, Joao Carlin Ferreira Padilha e Anderson Aparecido da Silva.

Os atletas Caua Barbosa Policarpo Ribeiro, Nathaly Oliveira da Silva, Paola Oliveira dos Santos, Edson Aparecido Jorge Marques, Wellington Aparecido Lopes Correa, Stefany Silva da Rocha, Lucas Jose Roiek Bueno e Julio Cesar da Silva Piola ganharam prata. E os detentores do bronze foram Enrique Santos Valindorff, Safira Ramos Marques de Oliveira Fernandes, Luciano Nunes, Nathaly Oliveira da Silva, Victor Felipe Villar Adam, Kauane Victoria Caustron, Filipe de Souza Bassani, Luiz Eduardo Chaves Silva e Ester Cassiane Rodrigues Carvalho.