A KIR Imóveis surgiu em Araucária a partir do desejo de seus fundadores de oferecer um atendimento mais humano e transparente no setor imobiliário. Desde o início, a proposta da empresa foi atuar de forma próxima aos clientes, com foco em tornar o processo de compra e venda de imóveis simples e seguro.

“A missão da KIR sempre foi conectar pessoas aos seus lares e garantir que essa experiência fosse tranquila e satisfatória”, afirmou a proprietária Kimberly Rehbein.

De acordo com os responsáveis pela KIR, o principal diferencial da imobiliária está no modo de conduzir o atendimento. “Mais do que uma imobiliária, queremos ser parceiros dos nossos clientes em cada etapa do processo”, afirma a proprietária. Ela explica que a equipe busca compreender as necessidades de cada pessoa que procura a empresa, oferecendo soluções adequadas e acompanhamento constante até a finalização da negociação.

A KIR Imóveis atua com diferentes tipos de propriedades, entre elas casas, sobrados, apartamentos e terrenos, atendendo públicos variados e perfis de investimento distintos. “Trabalhamos com opções que vão desde o primeiro lar até oportunidades de investimento, sempre procurando oferecer imóveis bem localizados e dentro do que o cliente procura”, completa.

Em relação à venda de imóveis, a empresa realiza todo o processo de divulgação, com produção de anúncios, fotografias, vídeos e presença digital voltada à ampliação da visibilidade das ofertas. Também disponibiliza suporte jurídico e administrativo em todas as etapas da negociação. “Quando o cliente coloca o imóvel à venda conosco, ele conta com uma equipe que cuida de todos os detalhes e acompanha o processo do início ao fim”, destaca.

Sobre as condições de pagamento, a KIR Imóveis procura facilitar o acesso à compra, oferecendo alternativas variadas. “Trabalhamos com financiamentos pelos principais bancos, uso do FGTS, parcelamento direto com construtoras parceiras e negociações personalizadas, de acordo com o perfil de cada comprador”, explica Kimberly.

SERVIÇO

A KIR Imóveis está localizada na Rua Major Sezino Pereira de Souza, 676, Sala 8, em Araucária. O atendimento é realizado pelo telefone e WhatsApp (41) 99888-6677. A empresa também mantém presença no Instagram, pelo perfil @kir_imoveis, e no site oficial kirimoveis, onde apresenta seus imóveis e serviços disponíveis.

Edição n.º 1487.Maria Antônia.