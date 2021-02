Ladrão tenta roubar duas pessoas, que reagem e acabam se ferindo

Compartilhe esta notícia

Por volta das 21h30 desta segunda feira, 2 de fevereiro, a Guarda Municipal fazia um patrulhamento preventivo no centro de Araucária, quando foi informada que na Travessa Estanislau Grebos havia uma briga. Ao chegar no local, a equipe viu dois homens no chão, nos socos e tapas. Os guardas tentaram apartar, porém, um dos homens estava muito violento e não parava de agredir o outro, sendo necessário o uso de força moderada para contê-lo.

Assim que conseguiu separar os dois homens, a equipe foi informada de que na verdade se tratava de uma tentativa de roubo, contra o homem que estava sendo agredido e uma mulher. Eles relataram que o indivíduo deu voz de assalto, mas a vítima reagiu e foi esfaqueada. A mulher tentou ajudar, e teve a mão direita quebrada pelo ladrão.

O assaltante recebeu voz de prisão e ainda reagiu contra um dos guardas, ferindo-o no rosto, até que finalmente foi imobilizado e algemado.

A vítima masculina foi levada à UPA e a mulher foi atendida no Hospital Municipal de Araucária. O ladrão também foi atendido na UPA e depois encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para providências. A faca utilizada no crime foi recolhida e entregue à Polícia Civil.

Publicado na edição 1247 – 04/02/2021