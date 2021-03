Ladrões fazem duas vítimas em sequência de roubos

Foto: divulgação

Na quinta-feira, 25 de março, a Polícia Militar recebeu um chamado via Central sobre a ocorrência de dois assaltos seguidos, um deles na rua Ceará, no bairro Iguaçu, e outro na rua Pedro Druszcz, no Centro, próximo a Prefeitura. Ambos foram praticados pelos mesmos bandidos, sendo dois maiores e um menor. As duas pessoas que acionaram a PM informaram que três indivíduos, em um veículo GM Corsa cinza, haviam anunciado o roubo e levado seus pertences. A primeira vítima relatou que os ladrões levaram seu celular e a segunda contou que o trio tinha roubado sua bolsa. A equipe fez buscas e avistou um veículo com as mesmas características na rua Marcelino Jasinski, no bairro Tindiquera.

Durante a abordagem, e pouco antes dos ocupantes saírem do veículo, um deles jogou um objeto para fora, pelo lado do carona, que depois constatou-se ser um cartão de crédito de uma das vítimas. Na busca pessoal foi encontrada uma faca na região da cintura de um dos abordados, fato que levantou ainda mais suspeitas contra o trio, que acabou sendo reconhecido pelas vítimas. Em busca ao veículo, foram encontrados dois simulacros de pistola e cinco celulares. Um deles pertencia a uma das vítimas, assim como um cartão de banco que também tinha sido roubado. A bolsa mencionada por uma das vítimas não foi localizada. Os três foram detidos e encaminhados à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.